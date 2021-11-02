***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 19:07
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 4 Nisan 2018'den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Michael Glyn POWELL, 2 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığını Şirketimize bildirmiştir. Sayın POWELL'a görev süresince Pegasus Havayolları'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974076
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0429
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,40
|Açılış
|: 551,24
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5843
|9,5858
|% 0,52
|
|Euro
|11,1043
|11,1149
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,0133
|13,0786
|% 0,16
|
|Frank
|10,4449
|10,5078
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5486
|2,5614
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,06
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
-
17:59
KZBGY, VERTU, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında