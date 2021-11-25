***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%50 iştirak payına sahip olduğumuz Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği 02.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu. Halka arza ilişkin taslak izahname onayı için bugün Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirilmiştir. Halka arz işlemleri ve pay izahnamesinin nihai hale gelmesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979676BIST