***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 09:14
lmiştir.
Pegasus Ailesi olarak Sayın Nasuh Nazif ÇETİN'e Şirketimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011258
BIST
10:142.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,88
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.141
10:1414,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0939
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7957
En Düşük
14,6600
10:1416,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0742
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:14919,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,13
|Açılış
|: 919,13
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:11
|EMNIS
|22,90
|157.535
|% 9,67
|
|CMBTN
|219,70
|7.718.917
|% 6,50
|
|BASCM
|3,48
|87.059
|% 5,45
|
|IEYHO
|0,86
|16.555.466
|% 4,88
|
|GZNMI
|29,04
|12.606.754
|% 4,69
|
|PKENT
|354,00
|17.614.106
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,15
|36.329.648
|% -7,93
|
|OYLUM
|4,75
|263.045
|% -5,57
|
|MAALT
|237,00
|2.581.060
|% -4,24
|
|AYCES
|59,00
|48.920
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,01
|253.447.170
|% 0,13
|
|EREGL
|36,26
|215.694.492
|% 1,40
|
|THYAO
|27,90
|143.355.594
|% 0,14
|
|GARAN
|11,87
|89.592.523
|% 0,08
|
|FROTO
|304,00
|85.615.388
|% 0,26
|
|IEYHO
|0,86
|16.555.466
|% 4,88
|
|DOHOL
|3,59
|61.087.342
|% 3,76
|
|KRDMD
|15,01
|253.447.170
|% 0,13
|
|ODAS
|1,61
|23.025.894
|% 1,26
|
|GARAN
|11,87
|89.592.523
|% 0,08
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7794
|14,7867
|% 0,58
|
|Euro
|16,3860
|16,3975
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,3798
|19,4770
|% 0,67
|
|Frank
|15,6986
|15,7932
|% 0,58
|
|Riyal
|3,9258
|3,9455
|% 0,61
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-8,78
|
|Altın Gr.
|920
|921
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,38
|