***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lmiştir.Pegasus Ailesi olarak Sayın Nasuh Nazif ÇETİN'e Şirketimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011258BIST