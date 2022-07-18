***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 20:54
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+ olarak güncellemiştir. Fitch tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Şirketimizin son olarak 15.04.2022 tarihinde güncellenen uzun vadeli kredi derecelendirme notu (IDR) B+ (negatif görünüm) olarak korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046010
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2159
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05959,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,94
|Açılış
|: 960,21
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4502
|17,4518
|% 0,30
|
|Euro
|17,7051
|17,7673
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,8097
|20,9140
|% 1,10
|
|Frank
|17,7851
|17,8922
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6338
|4,6570
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|1,22
|
|Altın Gr.
|959
|959
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.504
|6.629
|-75,00
|
|Yarım
|3.159
|3.236
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem