***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 22:32
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı Nisan ayı trafik verileri ve karbon emisyonu istatistikleri ektedir.
(Konuyla ilgili bugün yapılan ilk duyuruya eklenmiş dosyaların görüntülenmesinde yaşanan problem düzeltilmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151568
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6732
En Düşük
19,6429
18:0521,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0357
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,4083
En Düşük
21,3349
18:051.274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.274,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6646
|19,6688
|% 0,07
|
|Euro
|21,3958
|21,3991
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5653
|24,6885
|% 1,20
|
|Frank
|21,8754
|22,0072
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2291
|5,2553
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.499
|4.669
|-195,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem