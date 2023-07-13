***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki tadiller ile toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, 36 adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda, Airbus Siparişi kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz ve teslimi devam eden uçaklara eklenen 36 adet Airbus 321neo uçağın, teslimleri 2029 yıl sonuna kadar gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171713BIST