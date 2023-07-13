***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2023 20:34
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki tadiller ile toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, 36 adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda, Airbus Siparişi kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz ve teslimi devam eden uçaklara eklenen 36 adet Airbus 321neo uçağın, teslimleri 2029 yıl sonuna kadar gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171713
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0821
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
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26,2346
En Düşük
26,0058
18:0529,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2586
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
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29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.641,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0390
|26,0444
|% -0,31
|
|Euro
|29,2114
|29,3226
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,1273
|34,2985
|% 0,90
|
|Frank
|30,2310
|30,4131
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9264
|6,9612
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.587
|10.795
|-31,00
|
|Yarım
|5.293
|5.422
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.655
|2.711
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,75
|0,48
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
-
17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN