***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Stephen Mark GRIFFITHS, 28 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere daha önce Aralık 2006 - Eylül 2022 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yapan Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, kalan görev süresi için boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir. Çağatay ÖZDOĞRU'nun özgeçmişi ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190018BIST