Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.04.2021 20:27



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.04.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 375.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.10.2021
2 30.04.2022
3 30.10.2022
4 30.04.2023
5 30.10.2023
6 30.04.2024
7 30.10.2024
8 30.04.2025
9 30.10.2025
10 30.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933736


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.398
Değişim :  -0,26% |  -3,70
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 23,10 422.081 % 10,00  
GOZDE 7,37 168.074.297 % 10,00  
ARMDA 52,25 1.600.235 % 10,00  
FORMT 1,32 14.530.068 % 10,00  
INTEM 44,26 10.675.372 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2805 8,2880 % 1,04  
Euro 9,9589 9,9868 % 0,23  
Sterlin 11,4046 11,4618 % 0,05  
Frank 9,0340 9,0884 % 0,55  
Riyal 2,2017 2,2127 % 1,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -3,00  
Altın Gr. 471 471 4,00  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,66 66,66 -1,39  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru