***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSPEGS22218 ISIN Kodlu 260 milyon TL Tahvil 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 365Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSPEGS22218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 5,2919 21,7027 23,5505 13.758.940 Evet2 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 5,6486 22,4102 24,3589 14.686.360 Evet3 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 5,4236 21,5175 23,3114 14.101.360 Evet4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 260.000.000 TL nominal değerli, 365 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSPEGS22218 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,4236 olarak gerçekleşmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977209BIST