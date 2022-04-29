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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 20:43
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (F


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kredi Derecelendirmeye ilişkin yeni bilgi ekranında talep edilen bilgiler girildi. Ödeme vadesi 30/04/2022'nin haftasonu ve takip eden resmi tatile denk gelmesi nedeniyle ödeme tarihi 29/04/2022 olarak güncellendi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.04.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 375.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.10.2021 Evet
2 29.04.2022 Evet
3 30.10.2022
4 30.04.2023
5 30.10.2023
6 30.04.2024
7 30.10.2024
8 30.04.2025
9 30.10.2025
10 30.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited B+ (negatif görünüm), B (durağan) 15.04.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited BB- (negatif görünüm), B (durağan) 15.04.2022 Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.
Ek Açıklamalar
Tahvillere ilişkin 2 numaralı kupon ödemesi kupon ödeme tarihi itibarıyla ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026038


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,02  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 -0,00  
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