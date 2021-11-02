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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2021 19:08



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ İSMAİL SABANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.01.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Hayır 0.86 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadır
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektronik Mühendisi 18.12.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü, Esas Holding, Esas Holding Grup Şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üye Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadır
SERTAÇ HAYBAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.01.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Emniyet Komitesi Başkanı İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Flybondi Limited, Birleşik Krallık Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Emniyet Komitesi Üyesi Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 14.07.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
STEPHEN MARK GRIFFITHS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 11.11.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, MAG Stansted Havalimanı, Birleşik Krallık Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 29.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Komitesi Üyesi Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974077


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