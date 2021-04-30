***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2021 01.04.2021 05.04.2021 19.04.2021 27.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışa konu 375.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillere ilişkin Tertip İhraç Belgesi 29.04.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933094BIST