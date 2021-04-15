***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. SABANCIYönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay ÖZDOĞRUDenetim KomitesiBaşkan – H. Zeynep Bodur OKYAYÜye – Agah UĞURKurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)Başkan – Stephen M. GRIFFITHSÜyeler – M. Cem KOZLU, Michael G. POWELL, Ömer L. ÖMERBAŞ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan – Agah UĞURÜyeler – Sertaç HAYBAT, Mustafa TERCANÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928409BIST