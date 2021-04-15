***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.04.2021 13:04
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. SABANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay ÖZDOĞRU
Denetim Komitesi
Başkan – H. Zeynep Bodur OKYAY
Üye – Agah UĞUR
Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)
Başkan – Stephen M. GRIFFITHS
Üyeler – M. Cem KOZLU, Michael G. POWELL, Ömer L. ÖMERBAŞ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – Agah UĞUR
Üyeler – Sertaç HAYBAT, Mustafa TERCAN
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928409
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|BTCIM
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|TSKB
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|AKBNK
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|EKGYO
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|Dolar
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|9,6871
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|Sterlin
|11,1096
|11,1653
|% 0,29
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|Frank
|8,7136
|8,7661
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|Riyal
|2,1473
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|11,14
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|Altın Gr.
|455
|455
|4,32
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|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|17,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|11,34
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|5,48
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|Çeyrek
|726
|743
|2,75
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|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,15
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|Gümüş Gr.
|6,65
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|B. Petrol
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15:59QUAGR
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15:58GARAN
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15:57NTHOL
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 660, 721 adet işlem
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15:56XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 19, 506.00 milyon TL de
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15:55KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 702, 423 adet işlem