***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2022 13:40
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. SABANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görev Alan Üye) – Mehmet T. NANE
Denetim Komitesi
Başkan – H. Zeynep Bodur OKYAY
Üye – Agah UĞUR
Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)
Başkan – Stephen M. GRIFFITHS
Üyeler – M. Cem KOZLU, David F. A. VISMANS, Ömer L. ÖMERBAŞ
Riskin Eerken Saptanması Komitesi
Başkan – Agah UĞUR
Üyeler – David A. F. VISMANS, Mustafa TERCAN
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014372
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|KARSN
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|% 4,52
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|GARAN
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|1.797.274.611
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|Sterlin
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|19,3100
|% 0,07
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|Frank
|15,8035
|15,8987
|% -0,07
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|Riyal
|3,9001
|3,9197
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|16:03
|Alış
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|Altın Ons
|1.937
|1.937
|3,97
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|Altın Gr.
|912
|912
|1,00
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|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|4,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|8,29
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|4,02
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|2,00
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|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,12
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|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
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