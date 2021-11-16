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***PHLLP* *AKDFA* *PALEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.11.2021 17:43
***PHLLP* *AKDFA* *PALEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***PHLLP******AKDFA******PALEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PALEN, AKDFA, PHLLP]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. PALEN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSPLENK2314 250.500.000 12.11.2021 10.11.2023 18.11.2021
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32211 12.000.000 16.11.2021 22.03.2022 18.11.2021
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM22210 54.875.000 16.11.2021 15.02.2022 18.11.2021


İlgili Şirketler [PALEN, AKDFA, PHLLP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978093


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ELITE 19,72 98.830.432 % 9,98  
ESCAR 25,34 55.453.942 % 9,98  
BASGZ 15,67 579.395.018 % 9,96  
DOBUR 136,00 11.487.104 % 9,94  
DIRIT 4,89 570.712 % 9,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,2675 10,3203 % 2,61  
Euro 11,6349 11,7001 % 2,31  
Sterlin 13,7675 13,8365 % 2,39  
Frank 11,0099 11,0762 % 1,71  
Riyal 2,7347 2,7484 % 2,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 -7,88  
Altın Gr. 614 614 11,14  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 -0,16  
Gümüş Gr. 8,24 8,25 0,13  
B. Petrol 82,87 82,87 0,82  
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