Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *ALNTF* *ISCTR* *FSDAT* *EKTVK* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

10.11.2022 17:35
***PHLLP* *ALNTF* *ISCTR* *FSDAT* *EKTVK* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***PHLLP******ALNTF******ISCTR******FSDAT******EKTVK******BRKVY******MPARK******ZOREN******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FSDAT, QNBFI, PHLLP, BRKVY, ALNTF, ISCTR, MPARK, ZOREN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT32319 60.000.000 10.11.2022 10.03.2023 14.11.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM22338 246.000.000 10.11.2022 16.02.2023 14.11.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12344 122.550.000 10.11.2022 05.01.2023 14.11.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS12312 25.000.000 10.11.2022 24.01.2023 14.11.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF22322 150.000.000 10.11.2022 09.02.2023 14.11.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB12327 600.684.424 10.11.2022 23.01.2023 14.11.2022
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMLPC42319 500.000.000 10.11.2022 28.04.2023 14.11.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN42318 71.430.000 10.11.2022 19.04.2023 14.11.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORNA2316 106.570.000 10.11.2022 14.12.2023 14.11.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS22343 300.000.000 10.11.2022 09.02.2023 14.11.2022


İlgili Şirketler [FSDAT, QNBFI, PHLLP, BRKVY, ALNTF, ISCTR, MPARK, ZOREN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079249


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.467
Değişim :  2,43% |  106,14
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.498 En Düşük
4.364
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4807 18,4973 % -0,49  
Euro 18,7622 18,8064 % 0,97  
Sterlin 21,5215 21,6294 % 2,40  
Frank 19,0253 19,1399 % 1,33  
Riyal 4,9030 4,9276 % -0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 44,85  
Altın Gr. 1.039 1.039 21,16  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.896 6.990 130,00  
Yarım 3.360 3.417 63,00  
Çeyrek 1.685 1.708 32,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 0,52  
Gümüş Gr. 12,81 12,83 0,27  
B. Petrol 94,22 94,22 1,57  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru