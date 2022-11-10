***PHLLP* *ALNTF* *ISCTR* *FSDAT* *EKTVK* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***PHLLP******ALNTF******ISCTR******FSDAT******EKTVK******BRKVY******MPARK******ZOREN******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FSDAT, QNBFI, PHLLP, BRKVY, ALNTF, ISCTR, MPARK, ZOREN, EKTVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT32319 60.000.000 10.11.2022 10.03.2023 14.11.2022- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM22338 246.000.000 10.11.2022 16.02.2023 14.11.2022- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12344 122.550.000 10.11.2022 05.01.2023 14.11.2022- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS12312 25.000.000 10.11.2022 24.01.2023 14.11.2022- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF22322 150.000.000 10.11.2022 09.02.2023 14.11.2022- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB12327 600.684.424 10.11.2022 23.01.2023 14.11.2022- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMLPC42319 500.000.000 10.11.2022 28.04.2023 14.11.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN42318 71.430.000 10.11.2022 19.04.2023 14.11.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORNA2316 106.570.000 10.11.2022 14.12.2023 14.11.2022- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS22343 300.000.000 10.11.2022 09.02.2023 14.11.2022İlgili Şirketler [FSDAT, QNBFI, PHLLP, BRKVY, ALNTF, ISCTR, MPARK, ZOREN, EKTVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079249BIST