***PHLLP* *ALNTF* *ISMEN* *EKTVK* *BRKVY* *QNBFL* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***PHLLP******ALNTF******ISMEN******EKTVK******BRKVY******QNBFL******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKVY, EKTVK, ISMEN, ODEA, PHLLP, QNBFLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/11/2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VE5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VF2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VG0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAK2026 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2011 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2028 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889777BIST