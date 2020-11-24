***PHLLP* *ALNTF* *ISMEN* *EKTVK* *BRKVY* *QNBFL* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
24.11.2020 17:10
***PHLLP******ALNTF******ISMEN******EKTVK******BRKVY******QNBFL******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKVY, EKTVK, ISMEN, ODEA, PHLLP, QNBFL
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/11/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VE5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VF2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VG0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 24/11/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAK2026 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2011 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2028 FİNANSMAN BONOSU 24/11/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889777
BIST