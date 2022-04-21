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***PHLLP* *ALNTF* *TEBFA* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.04.2022 17:42
***PHLLP* *ALNTF* *TEBFA* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******ALNTF******TEBFA******EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TEBFA, PHLLP, ALNTF, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF82219 100.000.000 21.04.2022 09.08.2022 25.04.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM72223 79.410.000 21.04.2022 20.07.2022 25.04.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF72228 175.000.000 21.04.2022 28.07.2022 25.04.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS722A0 350.000.000 21.04.2022 28.07.2022 25.04.2022


İlgili Şirketler [TEBFA, PHLLP, ALNTF, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022738


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BMSCH 8,03 62.370.116 % 10,00  
SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
NETAS 19,48 108.065.793 % 9,99  
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Frank 15,3629 15,4555 % -0,28  
Riyal 3,9092 3,9288 % 0,24  
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Altın Ons 1.939 1.939 -18,95  
Altın Gr. 917 917 -6,19  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 -0,75  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,30  
B. Petrol 109 109 1,86  
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