***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 16:07
***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PHLLP]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFPHCM52019
Nominal Değer (TL)
11.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
22/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820843
BIST
18:00116.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.177,88
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:006,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:006,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6406
En Düşük
6,5655
18:00323,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,86
|Açılış
|: 323,32
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.760.684
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.198.562
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.546.462
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|677.364
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,01
|169.692.614
|% -15,45
|
|HATEK
|8,45
|14.556.139
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,90
|4.841.688
|% -5,86
|
|QNBFB
|43,00
|482.961
|% -5,49
|
|SUMAS
|9,00
|118.113
|% -5,26
|
|THYAO
|14,48
|1.838.122.071
|% 0,77
|
|ASELS
|28,84
|1.367.421.802
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,58
|771.152.253
|% 11,92
|
|IPEKE
|9,75
|713.988.183
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|368.953.877
|% 0,65
|
|ODAS
|2,13
|442.335.689
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|241.787.955
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|186.296.773
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8898
|7,9294
|% 0,69
|
|Frank
|6,2249
|6,2624
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6249
|1,6331
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|26,67
|
|Altın Gr.
|324
|324
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|57,81
|57,81
|-1,50
|