***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.06.2020 17:01
***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PHLLP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFPHCM92015
Nominal Değer (TL)
33.420.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/06/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
08/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850148
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,7998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
18:057,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
18:05375,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,60
|Açılış
|: 375,33
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6276
|8,6709
|% 0,19
|
|Frank
|7,1325
|7,1754
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8058
|1,8149
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|18,67
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.464
|29,70
|
|Tam
|2.506
|2.536
|34,40
|
|Yarım
|1.223
|1.234
|13,00
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,00
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
|