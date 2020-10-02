***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.10.2020 17:47
***PHLLP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFPHCM12112
Nominal Değer (TL)
54.515.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/10/2020
Vadesi (Gün)
94
İtfa Tarihi
04/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878069
BIST
17:461.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:467,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:469,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:46475,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,45
|Açılış
|: 475,96
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MERKO
|14,52
|166.560.645
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|141.985.334
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.454.983
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.622
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.930.297
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.602.952
|% -9,98
|
|THYAO
|10,62
|2.405.666.906
|% 0,76
|
|SISE
|7,04
|2.395.275.942
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|1.480.668.948
|% 0,28
|
|ASELS
|18,40
|1.227.992.043
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,43
|847.540.872
|% 0,59
|
|SISE
|7,04
|2.395.275.942
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,64
|540.994.859
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,43
|847.540.872
|% 0,59
|
|THYAO
|10,62
|2.405.666.906
|% 0,76
|
|GARAN
|7,14
|1.480.668.948
|% 0,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7659
|7,7718
|% 0,33
|
|Euro
|9,0973
|9,1060
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0149
|10,0651
|% 0,69
|
|Frank
|8,4012
|8,4518
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0642
|2,0746
|% 0,31
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,46
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-1,48
|
Seans Raporu
17:44
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
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