***PHLLP* *EKTVK* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***PHLLP******EKTVK******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, EKTVK, PHLLP, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22212 FİNANSMAN BONOSU 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12229 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2110 FİNANSMAN BONOSU 16.11.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978080BIST