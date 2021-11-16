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***PHLLP* *EKTVK* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

16.11.2021 17:25
***PHLLP* *EKTVK* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***PHLLP******EKTVK******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, EKTVK, PHLLP, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22212 FİNANSMAN BONOSU 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12229 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2110 FİNANSMAN BONOSU 16.11.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978080


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
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Dolar 10,5934 10,6043 % 2,79  
Euro 12,0012 12,0137 % 2,85  
Sterlin 14,2663 14,3379 % 3,34  
Frank 11,3816 11,4501 % 3,10  
Riyal 2,8200 2,8342 % 2,84  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 16,55  
Altın Gr. 636 637 22,86  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,08 25,10 0,27  
Gümüş Gr. 8,54 8,55 0,32  
B. Petrol 80,68 80,68 -1,75  
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