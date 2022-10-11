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***PHLLP* *GRFIN* *YATVK* *KTKVK* *AKDFA* *QNBFL* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.10.2022 17:36
***PHLLP* *GRFIN* *YATVK* *KTKVK* *AKDFA* *QNBFL* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***PHLLP******GRFIN******YATVK******KTKVK******AKDFA******QNBFL******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, AKDFA, PHLLP, QNBFL, PNSUT, GRFIN, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKA2262 120.000.000 11.10.2022 27.12.2022 13.10.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12312 25.000.000 11.10.2022 06.01.2023 13.10.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMA2237 75.100.000 11.10.2022 27.12.2022 13.10.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12310 10.700.000 11.10.2022 11.01.2023 13.10.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22340 53.750.000 11.10.2022 07.02.2023 13.10.2022
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST42316 200.000.000 11.10.2022 06.04.2023 13.10.2022
- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. GRFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSGRFKE2319 275.000.000 11.10.2022 18.10.2023 13.10.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS42315 100.000.000 11.10.2022 07.04.2023 13.10.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, AKDFA, PHLLP, QNBFL, PNSUT, GRFIN, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070869


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Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,29  
B. Petrol 93,57 93,57 -2,62  
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