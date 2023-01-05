Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *HALKB* *HLVKS* *KTKVK* *GLBMD* *ZOREN* *CAGFA* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

05.01.2023 17:42
***PHLLP* *HALKB* *HLVKS* *KTKVK* *GLBMD* *ZOREN* *CAGFA* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***PHLLP******HALKB******HLVKS******KTKVK******GLBMD******ZOREN******CAGFA******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, PHLLP, HLVKS, GLBMD, KLVKS, CAGFA, ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42315 150.000.000 05.01.2023 07.04.2023 09.01.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42346 300.000.000 05.01.2023 06.04.2023 09.01.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42353 400.000.000 05.01.2023 11.04.2023 09.01.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK52311 200.000.000 05.01.2023 11.05.2023 09.01.2023
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM32334 144.270.000 05.01.2023 22.03.2023 09.01.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72315 100.000.000 05.01.2023 05.07.2023 09.01.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK32312 29.972.000 05.01.2023 06.03.2023 09.01.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92314 50.000.000 05.01.2023 15.09.2023 09.01.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF42335 45.750.000 05.01.2023 05.04.2023 09.01.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN62316 20.000.000 05.01.2023 15.06.2023 09.01.2023


İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, PHLLP, HLVKS, GLBMD, KLVKS, CAGFA, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094290


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.116
Değişim :  -7,37% |  -407,08
Açılış :  5.556  
Önceki Kapanış :  5.523  
En Yüksek
5.567 En Düşük
5.116
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.753,80 211.984.476 % 10,00  
SNKRN 27,96 6.693.390 % 9,82  
DYOBY 31,80 305.726.465 % 8,90  
DOGUB 10,83 70.431.821 % 8,30  
CEOEM 23,68 67.823.543 % 8,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7573 18,7826 % 0,21  
Euro 19,7631 19,7793 % -0,57  
Sterlin 22,2369 22,3485 % -1,32  
Frank 19,9357 20,0558 % -0,68  
Riyal 4,9791 5,0041 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -25,04  
Altın Gr. 1.103 1.103 -14,62  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.494 7.570 -56,00  
Yarım 3.629 3.700 -28,00  
Çeyrek 1.820 1.850 -14,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,55  
Gümüş Gr. 13,98 13,99 -0,34  
B. Petrol 78,66 78,66 0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru