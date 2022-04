***PHLLP* *HALKB* *TEBNK* *ALNUS* *QNBFB* *BRKT* *ATAYM* *ISMEN* *SMRFA* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***PHLLP******HALKB******TEBNK******ALNUS******QNBFB******BRKT******ATAYM******ISMEN******SMRFA******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, QNBFB, ISMEN, TEBNK, PHLLP, SMRFA, ATAYM, GLBMD, ALNUS, BRKT]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72213 465.500.000 01.04.2022 01.07.2022 05.04.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62278 465.400.000 01.04.2022 17.06.2022 05.04.2022- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52274 448.000.000 01.04.2022 27.05.2022 05.04.2022- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK62211 870.763.240 01.04.2022 03.06.2022 05.04.2022- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM62224 45.390.000 01.04.2022 29.06.2022 05.04.2022- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Bo