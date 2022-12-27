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***PHLLP* *HALKI* *TCRYT* *KTKVK* *ISFAK* *EKTVK* *YKFKT* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

27.12.2022 17:37
***PHLLP* *HALKI* *TCRYT* *KTKVK* *ISFAK* *EKTVK* *YKFKT* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***PHLLP******HALKI******TCRYT******KTKVK******ISFAK******EKTVK******YKFKT******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, PHLLP, TCRYT, HALKI, ERGLI, ISFAK, EKTVK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42320 300.000.000 27.12.2022 06.04.2023 29.12.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM32326 77.300.000 27.12.2022 07.03.2023 29.12.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD52317 100.000.000 27.12.2022 23.05.2023 29.12.2022
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK32323 225.000.000 27.12.2022 16.03.2023 29.12.2022
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT42319 262.000.000 27.12.2022 05.04.2023 29.12.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA32326 328.500.000 27.12.2022 27.03.2023 29.12.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS32342 300.000.000 27.12.2022 28.03.2023 29.12.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32338 435.000.000 26.12.2022 24.03.2023 29.12.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, PHLLP, TCRYT, HALKI, ERGLI, ISFAK, EKTVK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090245


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Tam 7.330 7.406 34,00  
Yarım 3.550 3.626 16,00  
Çeyrek 1.780 1.813 9,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,34  
Gümüş Gr. 14,46 14,48 0,24  
B. Petrol 84,76 84,76 0,26  
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