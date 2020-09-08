***PHLLP* *HLVKS* *DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
08.09.2020 16:50
***PHLLP******HLVKS******DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, HLVKS, PHLLP
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92032 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 08/09/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92032 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 08/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873986
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05466,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,85
|Açılış
|: 466,17
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4873
|% 0,44
|
|Euro
|8,8276
|8,8365
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7851
|% -0,46
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|8,87
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|-2,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK