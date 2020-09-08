***PHLLP* *HLVKS* *DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***PHLLP******HLVKS******DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, HLVKS, PHLLPMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92032 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 08/09/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92032 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 08/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92015 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873986BIST