***PHLLP* *ISGYO* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
20.10.2022 17:28
bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY22317 FİNANSMAN BONOSU 20/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2241 FİNANSMAN BONOSU 20/10/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 20/10/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073114
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1219
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,31
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.709.854
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.764.151
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.445.675
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.935.700
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.693.014
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.255
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|20.453.941
|% -4,96
|
|DYOBY
|21,56
|63.976.277
|% -4,69
|
|THYAO
|99,05
|7.977.922.517
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.425.791
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.370.847.319
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.326.973
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.212.048.889
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.237.200.172
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5837
|18,5948
|% -0,01
|
|Euro
|18,2847
|18,2950
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,9640
|21,0691
|% 0,98
|
|Frank
|18,5088
|18,6203
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,57
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|61,00
|
|Yarım
|3.259
|3.312
|30,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,39
|