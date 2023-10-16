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***PHLLP* *KOCFN* *AKTVK* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.10.2023 17:33
***PHLLP* *KOCFN* *AKTVK* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***PHLLP******KOCFN******AKTVK******QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, AKTVK, QNBFF, KOCFN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMA2310 102.500.000 16.10.2023 27.12.2023 18.10.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK12421 150.000.000 13.10.2023 05.01.2024 18.10.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12419 786.630.000 16.10.2023 16.01.2024 18.10.2023
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFE2519 500.000.000 16.10.2023 20.10.2025 18.10.2023


İlgili Şirketler [PHLLP, AKTVK, QNBFF, KOCFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206873


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SNKRN 34,76 5.742.456 % 10,00  
POLTK 12.096,70 70.499.275 % 10,00  
MAALT 991,40 10.360.130 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 7.328.128 % 10,00  
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Riyal 7,4070 7,4441 % 0,21  
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Altın Ons 1.920 1.920 -12,77  
Altın Gr. 1.718 1.718 -7,50  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.588 11.692 265,00  
Yarım 5.812 5.868 133,00  
Çeyrek 2.897 2.934 66,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 -0,12  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,08  
B. Petrol 90,09 90,09 -0,80  
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