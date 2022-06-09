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***PHLLP* *KORTS* *KOCFN* *HLVKS* *VAKVK* *ISFIN* *DENFA* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

09.06.2022 17:48
***PHLLP* *KORTS* *KOCFN* *HLVKS* *VAKVK* *ISFIN* *DENFA* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***PHLLP******KORTS******KOCFN******HLVKS******VAKVK******ISFIN******DENFA******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, PHLLP, HLVKS, KORTS, VAKVK, KOCFN, DENFA, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK82213 15.000.000 09.06.2022 24.08.2022 13.06.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM82222 47.500.000 09.06.2022 09.08.2022 13.06.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92214 168.300.000 09.06.2022 08.09.2022 13.06.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORTE2219 81.010.000 09.06.2022 06.10.2022 13.06.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT72317 81.260.000 09.06.2022 13.07.2023 13.06.2022
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK92227 500.000.000 09.06.2022 08.09.2022 13.06.2022
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF62318 75.000.000 09.06.2022 14.06.2023 13.06.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK92226 224.000.000 08.06.2022 07.09.2022 13.06.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN92216 70.940.000 09.06.2022 07.09.2022 13.06.2022


İlgili Şirketler [ULUFA, PHLLP, HLVKS, KORTS, VAKVK, KOCFN, DENFA, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036542


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Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
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