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***PHLLP* *NRBNK* *KORTS* *ZORLF* *KTKVK* *KFKTF* *ISFIN* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

20.07.2022 17:08
***PHLLP* *NRBNK* *KORTS* *ZORLF* *KTKVK* *KFKTF* *ISFIN* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araç


***PHLLP******NRBNK******KORTS******ZORLF******KTKVK******KFKTF******ISFIN******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ISFIN, KFKTF, KORTS, KTKVK, NRBNK, ODEA, PHLLP, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72259 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT72215 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72213 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72239 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRSNURL72216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM72223 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120128T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT130127T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140126T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047019


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ULUUN 25,30 533.255.826 % 10,00  
COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
ORCAY 18,64 102.830.515 % 9,97  
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Frank 18,2042 18,3138 % 0,88  
Riyal 4,7002 4,7238 % 0,65  
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Altın Gr. 974 974 13,84  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.618 6.714 106,00  
Yarım 3.225 3.284 55,00  
Çeyrek 1.617 1.642 27,00  
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Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,08  
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