***PHLLP* *NRBNK* *KORTS* *ZORLF* *KTKVK* *KFKTF* *ISFIN* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***PHLLP******NRBNK******KORTS******ZORLF******KTKVK******KFKTF******ISFIN******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ISFIN, KFKTF, KORTS, KTKVK, NRBNK, ODEA, PHLLP, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72259 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRFKFTF72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT72215 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/07/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72213 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72239 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRSNURL72216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72218 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM72223 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 İtfaSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 İtfaSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120128T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT130127T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140126T11 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 20/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047019BIST