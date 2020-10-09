***PHLLP* *PHC* *KONTR*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
09.10.2020 15:02
***PHLLP******PHC******KONTR*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji ve Mühendislik A.Ş
. (‘KONTR') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880454
BIST
18:001.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,05
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:007,8685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0750
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:009,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0539
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
18:00487,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,58
|Açılış
|: 487,02
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.368
|% 10,00
|
|SRVGY
|36,80
|9.590.824
|% 9,98
|
|CRFSA
|26,24
|74.665.008
|% 9,97
|
|DNISI
|14,03
|7.268.704
|% 9,95
|
|TKURU
|495,20
|1.979.314
|% -10,00
|
|TACTR
|15,06
|2.300.810
|% -9,98
|
|BMELK
|12,00
|742.032
|% -9,98
|
|ARTI
|17,79
|2.107.599
|% -9,97
|
|TUCLK
|7,44
|3.868.845
|% -9,93
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|NATEN
|40,20
|238.573.474
|% -6,99
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|MPARK
|17,73
|233.063.384
|% 4,66
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|IHLGM
|1,56
|108.863.874
|% -0,64
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,55
|111.202.913
|% 2,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8635
|7,8685
|% -0,94
|
|Euro
|9,2864
|9,2966
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1906
|10,2417
|% -0,47
|
|Frank
|8,5910
|8,6427
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|32,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,17
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,14
|
Seans Raporu
18:00
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17:58
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