PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5704
|8,6134
|% 0,21
|Frank
|7,1799
|7,2232
|% -0,13
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% -0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|9,64
|Altın Gr.
|384
|384
|0,90
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|3,30
|Tam
|2.545
|2.579
|3,30
|Yarım
|1.242
|1.261
|1,60
|Çeyrek
|621
|631
|0,80
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|0,09
Seans Raporu
- 16:14INFO Yüzde 9.87 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 293 adet işlem
- 16:11KRDMD Yüzde 4.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 926, 322 adet işlem
- 16:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, VAKBN, KCHOL
- 16:10XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 847, 33 artarak (% 0.91 ) 93, 816
- 16:10 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, MEGAP, ALYAG, DENGE, MEGAP, TKURU, EMNIS, EGCYO, ARTI, BRKO