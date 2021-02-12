***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
12.02.2021 20:15
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909487
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,70
|Açılış
|: 411,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0225
|7,0282
|% 0,03
|
|Euro
|8,5132
|8,5178
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7037
|9,7524
|% 0,27
|
|Frank
|7,8490
|7,8963
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8674
|1,8768
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-2,86
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|1,56
|
Seans Raporu
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