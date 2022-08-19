***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057359BIST