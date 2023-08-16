***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.08.2023 18:43
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 Dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186152
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0214
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.654,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|122.437.526
|% 9,99
|
|GARFA
|80,40
|95.016.397
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|153.568.997
|% 9,98
|
|NUHCM
|199,50
|183.592.045
|% 9,98
|
|PRKAB
|36,26
|306.763.455
|% -8,53
|
|EMKEL
|32,24
|44.551.262
|% -7,62
|
|ISKUR
|1.090.000,00
|1.090.000
|% -6,84
|
|KERVN
|1,30
|2.543.899
|% -6,47
|
|SELEC
|50,00
|202.581.259
|% -6,37
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ASELS
|74,50
|5.124.175.177
|% -5,70
|
|KRDMD
|26,12
|5.041.588.164
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0668
|27,0781
|% 0,08
|
|Euro
|29,4928
|29,5057
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.072
|11.158
|-26,00
|
|Yarım
|5.553
|5.605
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.802
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
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17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
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17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem