***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.833 57.259.833Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler234.772 2.081.455 -2.316.227 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68.014 22.321.100 1.371.033 23.624.119 23.624.119Dönem Karı (Zararı)1.371.033 1.371.033 1.371.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-68.014 22.321.100 22.253.086 22.253.086Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.492 1.244.541 -1.371.033 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.273 2.695.863 2.600.590 2.600.590Dönem Karı (Zararı)2.695.863 2.695.863 2.695.863Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.273 -95.273 -95.273Sermaye Arttırımı18.770.330 18.770.330 18.770.330Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.929.364 -15.531.789Dönem Karı (Zararı)2.695.863 1.371.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.968.325 1.073.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.952.919 880.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler309.114 28.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler309.114 28.000Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-3.559.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.829.839Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.829.839Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.589.400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.295Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-170.457 67.635Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.558 98.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.428.432 -17.776.610Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-532.589 -364.735Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.673.804 -7.071.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.640.992 -1.156.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.032.812 -5.915.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.731.949 -18.318.414İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.274 -7.421İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.735.223 -18.310.993Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-65.000 -240.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-737.182 -64.902Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.485.992 3.469.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.855.417 981.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.630.575 2.488.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)398.817 11.793Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.960 902.436İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)89.960 902.436Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.899.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-126.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-126.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.764.244 -15.331.789Ödenen Temettüler-200.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-150.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.675.900 -1.467.183Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.300.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.104Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.104Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.935.653 -1.472.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.326.736 -1.245.006Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-608.917 -227.281Alınan Temettüler3.559.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.042.980 13.620.476Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.770.330Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.770.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.098.414.687 13.620.476Kredilerden Nakit Girişleri1.074.540.000 13.620.476İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri23.874.687Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.075.540.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.075.540.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-572.198Ödenen Temettüler-200.000Ödenen Faiz-2.829.839YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.437.716 -3.378.496NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.437.716 -3.378.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.904.556 9.283.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.342.272 5.904.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 84.747.752 41.809.342Finansal Yatırımlar8 991.979 457.095Ticari Alacaklar11 74.579.823 27.906.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 4.266.050 1.625.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 70.313.773 26.280.961Diğer Alacaklar6.12 1.013.494 937.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 11.166 7.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.002.328 930.019Türev Araçlar13 545.000 480.000Peşin Ödenmiş Giderler15 1.015.452 278.270Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 134.682 119.621ARA TOPLAM163.028.182 71.988.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR163.028.182 71.988.258DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 64 62.947.854Diğer Alacaklar12 1.622.178 779.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.622.178 779.106Maddi Duran Varlıklar19 21.571.480 2.196.012Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.610.736 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 726.128 364.766Diğer Haklar20 726.128 364.766Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.778.376 66.287.738TOPLAM VARLIKLAR253.806.558 138.275.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 30.102.431 6.904.636Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 13.068.440İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 13.068.440Ticari Borçlar11 94.985.817 22.687.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 6.949.791 1.945.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 88.036.026 20.741.960Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 557.275 158.458Diğer Borçlar12 1.363.306 1.273.346İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.363.306 1.273.346Türev Araçlar13 0 6.602.312Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.090Kısa Vadeli Karşılıklar21 191.036 260.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 191.036 232.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 28.000ARA TOPLAM140.269.395 37.886.649TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.269.395 37.886.649UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 11.163.718 19.245.961İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 8.776.804 19.245.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.386.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 508.822 252.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 9.751 207.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.682.291 19.705.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.951.686 57.592.044ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 101.854.872 80.683.952Ödenmiş Sermaye29 50.820.000 32.049.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -286.248 -190.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -286.248 -190.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -286.248 -190.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 42.632.526 42.632.526Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 42.632.526 42.632.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.093.565 1.967.073Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.899.166 2.854.625Net Dönem Karı veya Zararı29 2.695.863 1.371.033TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.854.872 80.683.952TOPLAM KAYNAKLAR253.806.558 138.275.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 73.007.951 76.847.326Satışların Maliyeti30 -48.813.141 -57.475.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.194.810 19.372.154Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)24.194.810 19.372.154Genel Yönetim Giderleri31 -19.751.908 -14.840.536Pazarlama Giderleri31 -4.354.165 -2.374.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 49.945 64.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.682 2.193.956Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.165.381 2.221.855Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-91.628 -514.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 7.212.435 3.901.014Finansman Gelirleri3.057.424Finansman Giderleri35 -7.744.453 -2.462.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 2.525.406 1.438.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri170.457 -67.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 170.457 -67.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.695.863 1.371.033DÖNEM KARI (ZARARI)2.695.863 1.371.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.695.863 1.371.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-95.273 -68.014Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 -122.144 -91.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 26.871 23.124Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 26.871 23.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 22.321.100Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 22.321.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.273 22.253.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.600.590 23.624.119Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.600.590 23.624.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826565BIST