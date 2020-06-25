***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.371.033 -1.371.033 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-481 172.575 172.094 172.094Dönem Karı (Zararı)172.575 172.575 172.575Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-481 -481 -481Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 32.049.670 -191.456 42.632.526 1.967.073 4.225.658 172.575 80.856.046 80.856.046Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Transferler2.695.863 -2.695.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.172 487.136 575.308 575.308Dönem Karı (Zararı)487.136 487.136 487.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.172 88.172 88.172Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -198.076 42.632.526 2.093.565 6.595.029 487.136 102.430.180 102.430.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.275.912 -1.680.179Dönem Karı (Zararı)487.136 172.575Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.415.469 284.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler206.248 249.838Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.721 142.126Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.558.113 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.597.770Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.876 -20.015Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-18.876 -20.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.991 -109.302Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.498 21.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.393.401 -2.107.951Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.111.922Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.598.242 -6.785.736İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.815.761 -562.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.414.003 -6.223.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.221.898 -1.143.502İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.328 1.677İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.209.570 -1.145.179Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)345.000 111.014Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-64.710 -191.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.160.841 887.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)629.938 767.769İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.530.903 119.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-51.761 23.802Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-904.350 -383.245İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-904.350 -383.245Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 5.373.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler643.959 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.296.006 -1.651.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.483 -28.893YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.138.115 -426.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.138.115 -426.643Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.073.215 -125.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.900 -300.924Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.534.399 3.401.953Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri115.651.450 3.401.953Kredilerden Nakit Girişleri104.970.000 3.401.953İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri10.681.450Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.538.767 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.720.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-23.818.767Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-88.969Ödenen Faiz-1.558.113YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.396.602 1.295.131NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.396.602 1.295.131DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.342.272 5.904.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.945.670 7.199.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 116.344.082 84.747.752Finansal Yatırımlar8 2.122.777 991.979Ticari Alacaklar11 71.981.581 74.579.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 6.081.811 4.266.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 65.899.770 70.313.773Diğer Alacaklar6.12 33.602 1.013.494İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 23.494 11.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 10.108 1.002.328Türev Araçlar13 200.000 545.000Peşin Ödenmiş Giderler15 1.080.162 1.015.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 146.165 134.682ARA TOPLAM191.908.369 163.028.182TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.908.369 163.028.182DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 64.247.854 64.247.854Diğer Alacaklar12 2.412.534 1.622.178İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.412.534 1.622.178Maddi Duran Varlıklar19 23.335.857 21.571.480Kullanım Hakkı Varlıkları19 3.359.876 2.610.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 722.269 726.128Diğer Haklar20 722.269 726.128Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.078.390 90.778.376TOPLAM VARLIKLAR285.986.759 253.806.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 27.515.621 30.102.431Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 14.335.200 13.068.440İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 14.335.200 13.068.440Ticari Borçlar11 127.713.236 94.985.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 9.106.967 6.949.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 118.606.269 88.036.026Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 505.514 557.275Diğer Borçlar12 458.956 1.363.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 458.956 1.363.306Türev Araçlar13 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 1.090Kısa Vadeli Karşılıklar21 191.036 191.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 191.036 191.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0ARA TOPLAM170.719.563 140.269.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.719.563 140.269.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 12.223.473 11.163.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 9.099.546 8.776.804İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 3.123.927 2.386.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 526.932 508.822Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 86.611 9.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.837.016 11.682.291TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER183.556.579 151.951.686ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 102.430.180 101.854.872Ödenmiş Sermaye29 50.820.000 50.820.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -198.076 -286.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -198.076 -286.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -198.076 -286.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 42.632.526 42.632.526Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 42.632.526 42.632.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.093.565 2.093.565Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 6.595.029 3.899.166Net Dönem Karı veya Zararı29 487.136 2.695.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.430.180 101.854.872TOPLAM KAYNAKLAR285.986.759 253.806.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 34.407.712 24.790.232Satışların Maliyeti30 -23.244.152 -19.282.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.163.560 5.507.440Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.163.560 5.507.440Genel Yönetim Giderleri31 -7.063.738 -4.416.501Pazarlama Giderleri31 -2.220.037 -560.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 2.740 12.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.882.525 542.281Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.469.118 1.648.598Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-686.221 -68.690FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 3.665.422 2.122.189Finansman Gelirleri58.260 0Finansman Giderleri35 -3.184.555 -2.058.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 539.127 63.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.991 109.302Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -51.991 109.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)487.136 172.575DÖNEM KARI (ZARARI)487.136 172.575Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları487.136 172.575Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar88.172 -481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 113.041 -617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -24.869 136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -24.869 136Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.172 -481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)575.308 172.094Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları575.308 172.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852960BIST