***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.492 1.244.541 -1.371.033 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.991 3.698.148 3.647.157 3.647.157Dönem Karı (Zararı)3.698.148 3.698.148 3.698.148Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.991 -50.991 -50.991Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 32.049.670 -241.966 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.698.148 84.131.109 84.131.109Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Transferler134.003 2.561.860 -2.695.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.614 15.243.347 15.298.961 15.298.961Dönem Karı (Zararı)15.243.347 15.243.347 15.243.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.614 55.614 55.614Kar Payları-265.199 -265.199 -265.199Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -230.634 42.632.526 2.227.568 6.195.827 15.243.347 116.888.634 116.888.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.503.812 9.734.976Dönem Karı (Zararı)15.243.347 3.698.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.402.772 -3.229.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.167.868 542.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler412.090 25.393Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-13.590.283 -3.559.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.426.747 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler204.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.147 -475Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-15.147 -475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16.218 -221.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.084 -15.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-79.314.816 9.201.454Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.334.724 -859.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.303.274 -7.244.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.884.672 -1.437.756İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-85.418.602 -5.806.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.024.329 4.846.537İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.229 3.443İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.027.558 4.843.094Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)545.000 130.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-100.215 -114.206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.306.840 6.236.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.305.356 4.345.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.001.484 1.891.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)222.765 58.041Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-608.324 -130.087İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-608.324 -130.087Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 6.240.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.018.555 37.365Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-72.474.241 9.670.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.960 64.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.589.222 1.842.067Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.707.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.293.898 -1.717.686Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.081.372 -1.286.313Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-212.526 -431.373Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler13.590.283 3.559.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.113.216 -3.411.440Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri531.343.143 0Kredilerden Nakit Girişleri462.750.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri68.593.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları