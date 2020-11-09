***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:45
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.492 1.244.541 -1.371.033 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.163 3.495.197 3.354.034 3.354.034
Dönem Karı (Zararı)
3.495.197 3.495.197 3.495.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.163 -141.163 -141.163
Sermaye Arttırımı
18.770.330 18.770.330 18.770.330
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -332.138 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.495.197 102.608.316 102.608.316
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Transferler
134.003 2.561.860 -2.695.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.555 34.086.044 19.724.057 53.853.656 53.853.656
Dönem Karı (Zararı)
19.724.057 19.724.057 19.724.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.555 34.086.044 34.129.599 34.129.599
Kar Payları
-265.199 -265.199 -265.199
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -242.693 76.718.570 2.227.568 6.195.827 19.724.057 155.443.329 155.443.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.944.652 -1.347.344
Dönem Karı (Zararı)
19.724.057 3.495.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
819.457 -2.879.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.266.762 862.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
500.127 42.754
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.590.283 -3.559.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.543.086 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.162.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.326.703 -2.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.262.589 -215.169
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.500 -7.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.407.847 -1.968.895
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.118.957 -859.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.139.263 -24.708.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.306.301 -2.101.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.832.962 -22.606.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.418.187 4.757.182
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-332 -2.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.417.855 4.759.871
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
545.000 5.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
75.760 -158.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.126.617 5.444.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.734.579 4.970.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.392.038 473.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
435.556 61.559
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.795.842 -58.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.795.842 -58.837
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.585.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.289.785 -36.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.864.333 -1.353.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.771 6.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.011.932 1.618.967
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.707.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.871.188 -1.940.786
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.519.487 -1.436.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.701 -504.511
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
13.590.283 3.559.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.853.575 23.739.717
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.770.331
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.108.229.030 5.169.386
Kredilerden Nakit Girişleri
939.288.178 5.169.386
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
168.940.852
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-990.168.665 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-897.757.754 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-92.410.911
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-398.505
Ödenen Temettüler
-265.199 -200.000
Ödenen Faiz
-7.543.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.920.855 24.011.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.920.855 24.011.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.342.272 5.904.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.263.127 29.915.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 113.907.580 84.747.752
Finansal Yatırımlar
8 7.437.639 991.979
Ticari Alacaklar
11 234.719.086 74.579.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 14.572.351 4.266.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 220.146.735 70.313.773
Diğer Alacaklar
6.12 6.958.282 1.013.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.498 11.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.946.784 1.002.328
Türev Araçlar
13 0 545.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 939.692 1.015.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.921 134.682
ARA TOPLAM
363.970.200 163.028.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
363.970.200 163.028.182
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 120.629.454 64.247.854
Diğer Alacaklar
12 7.703.104 1.622.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.703.104 1.622.178
Maddi Duran Varlıklar
19 25.025.599 21.571.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.175.869 2.610.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 863.558 726.128
Diğer Haklar
20 863.558 726.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.397.584 90.778.376
TOPLAM VARLIKLAR
521.367.784 253.806.558
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 150.419.894 30.102.431
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 11.394.170 13.068.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 11.394.170 13.068.440
Ticari Borçlar
11 155.929.578 94.985.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 8.479.835 6.949.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 147.449.743 88.036.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 992.831 557.275
Diğer Borçlar
12 8.159.148 1.363.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 8.159.148 1.363.306
Türev Araçlar
13 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.249.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 514.629 191.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 514.629 191.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0
ARA TOPLAM
328.660.126 140.269.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.660.126 140.269.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.036.068 11.163.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 17.177.600 8.776.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.858.468 2.386.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 640.808 508.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 16.587.453 9.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.264.329 11.682.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.924.455 151.951.686
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 155.443.329 101.854.872
Ödenmiş Sermaye
29 50.820.000 50.820.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -242.693 -286.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -242.693 -286.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -242.693 -286.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 76.718.570 42.632.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 76.718.570 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.227.568 2.093.565
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.195.827 3.899.166
Net Dönem Karı veya Zararı
29 19.724.057 2.695.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.443.329 101.854.872
TOPLAM KAYNAKLAR
521.367.784 253.806.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 424.297.097 56.873.446 350.415.617 16.224.539
Satışların Maliyeti
30 -375.073.695 -40.593.561 -326.457.125 -10.423.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.223.402 16.279.885 23.958.492 5.800.947
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
49.223.402 16.279.885 23.958.492 5.800.947
Genel Yönetim Giderleri
31 -26.269.676 -13.777.165 -11.104.179 -4.927.626
Pazarlama Giderleri
31 -9.616.014 -2.440.097 -8.209.577 -1.033.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 71.066 23.091 51.962 14.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.408.778 85.714 4.696.698 -145.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 22.738.986 11.183.689 15.602.524 3.085.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -686.726 -86.605 0 1.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 35.461.038 11.182.798 20.299.222 2.941.393
Finansman Gelirleri
1.096.078 161.643
Finansman Giderleri
35 -15.570.470 -7.902.770 -8.503.500 -3.137.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 20.986.646 3.280.028 11.957.365 -196.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.262.589 215.169 -1.278.807 -6.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.285.565 -1.285.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.976 215.169 6.758 -6.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.555 -141.163 -12.059 -90.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 55.840 -180.978 -15.459 -116.223
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -12.285 39.815 3.400 25.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -12.285 39.815 3.400 25.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.086.044 0 34.086.044
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.674.437 0 50.674.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
50.674.437 50.674.437
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.588.393 0 -16.588.393
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.129.599 -141.163 34.073.985 -90.653
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.853.656 3.354.034 44.752.543 -293.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.853.656 3.354.034 44.752.543 -293.604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887526
BIST