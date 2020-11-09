***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.492 1.244.541 -1.371.033 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.163 3.495.197 3.354.034 3.354.034Dönem Karı (Zararı)3.495.197 3.495.197 3.495.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.163 -141.163 -141.163Sermaye Arttırımı18.770.330 18.770.330 18.770.330Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -332.138 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.495.197 102.608.316 102.608.316Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Transferler134.003 2.561.860 -2.695.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.555 34.086.044 19.724.057 53.853.656 53.853.656Dönem Karı (Zararı)19.724.057 19.724.057 19.724.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)43.555 34.086.044 34.129.599 34.129.599Kar Payları-265.199 -265.199 -265.199Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -242.693 76.718.570 2.227.568 6.195.827 19.724.057 155.443.329 155.443.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.944.652 -1.347.344Dönem Karı (Zararı)19.724.057 3.495.197Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler819.457 -2.879.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.266.762 862.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler500.127 42.754Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-13.590.283 -3.559.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.543.086 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.162.379Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.326.703 -2.100Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.262.589 -215.169Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.500 -7.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.407.847 -1.968.895Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.118.957 -859.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.139.263 -24.708.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.306.301 -2.101.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.832.962 -22.606.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.418.187 4.757.182İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-332 -2.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.417.855 4.759.871Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)545.000 5.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)75.760 -158.715Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.126.617 5.444.462İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.734.579 4.970.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.392.038 473.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)435.556 61.559Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.795.842 -58.837İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.795.842 -58.837Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.585.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.289.785 -36.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-108.864.333 -1.353.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-44.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.771 6.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.011.932 1.618.967Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.707.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.871.188 -1.940.786Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.519.487 -1.436.275Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-351.701 -504.511Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler13.590.283 3.559.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.853.575 23.739.717Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.770.331İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.108.229.030 5.169.386Kredilerden Nakit Girişleri939.288.178 5.169.386İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri168.940.852Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-990.168.665 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-897.757.754 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-92.410.911Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-398.505Ödenen Temettüler-265.199 -200.000Ödenen Faiz-7.543.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.920.855 24.011.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.920.855 24.011.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.342.272 5.904.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.263.127 29.915.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 113.907.580 84.747.752Finansal Yatırımlar8 7.437.639 991.979Ticari Alacaklar11 234.719.086 74.579.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 14.572.351 4.266.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 220.146.735 70.313.773Diğer Alacaklar6.12 6.958.282 1.013.494İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 11.498 11.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.946.784 1.002.328Türev Araçlar13 0 545.000Peşin Ödenmiş Giderler15 939.692 1.015.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 7.921 134.682ARA TOPLAM363.970.200 163.028.182TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR363.970.200 163.028.182DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 120.629.454 64.247.854Diğer Alacaklar12 7.703.104 1.622.178İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.703.104 1.622.178Maddi Duran Varlıklar19 25.025.599 21.571.480Kullanım Hakkı Varlıkları19 3.175.869 2.610.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 863.558 726.128Diğer Haklar20 863.558 726.128Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.397.584 90.778.376TOPLAM VARLIKLAR521.367.784 253.806.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 150.419.894 30.102.431Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 11.394.170 13.068.440İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 11.394.170 13.068.440Ticari Borçlar11 155.929.578 94.985.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 8.479.835 6.949.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 147.449.743 88.036.026Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 992.831 557.275Diğer Borçlar12 8.159.148 1.363.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 8.159.148 1.363.306Türev Araçlar13 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.090Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.249.876Kısa Vadeli Karşılıklar21 514.629 191.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 514.629 191.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0ARA TOPLAM328.660.126 140.269.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER328.660.126 140.269.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 20.036.068 11.163.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 17.177.600 8.776.804İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.858.468 2.386.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 640.808 508.822Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 16.587.453 9.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.264.329 11.682.291TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.924.455 151.951.686ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 155.443.329 101.854.872Ödenmiş Sermaye29 50.820.000 50.820.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -242.693 -286.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -242.693 -286.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -242.693 -286.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 76.718.570 42.632.526Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 76.718.570 42.632.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.227.568 2.093.565Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 6.195.827 3.899.166Net Dönem Karı veya Zararı29 19.724.057 2.695.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.443.329 101.854.872TOPLAM KAYNAKLAR521.367.784 253.806.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 424.297.097 56.873.446 350.415.617 16.224.539Satışların Maliyeti30 -375.073.695 -40.593.561 -326.457.125 -10.423.592TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.223.402 16.279.885 23.958.492 5.800.947Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)49.223.402 16.279.885 23.958.492 5.800.947Genel Yönetim Giderleri31 -26.269.676 -13.777.165 -11.104.179 -4.927.626Pazarlama Giderleri31 -9.616.014 -2.440.097 -8.209.577 -1.033.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 71.066 23.091 51.962 14.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.408.778 85.714 4.696.698 -145.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 22.738.986 11.183.689 15.602.524 3.085.303Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -686.726 -86.605 0 1.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 35.461.038 11.182.798 20.299.222 2.941.393Finansman Gelirleri1.096.078 161.643Finansman Giderleri35 -15.570.470 -7.902.770 -8.503.500 -3.137.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 20.986.646 3.280.028 11.957.365 -196.574Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.262.589 215.169 -1.278.807 -6.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.285.565 -1.285.565Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.976 215.169 6.758 -6.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951DÖNEM KARI (ZARARI)19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.724.057 3.495.197 10.678.558 -202.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar43.555 -141.163 -12.059 -90.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 55.840 -180.978 -15.459 -116.223Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -12.285 39.815 3.400 25.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -12.285 39.815 3.400 25.570Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar34.086.044 0 34.086.044Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.674.437 0 50.674.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)50.674.437 50.674.437Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.588.393 0 -16.588.393DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.129.599 -141.163 34.073.985 -90.653TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.853.656 3.354.034 44.752.543 -293.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.853.656 3.354.034 44.752.543 -293.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887526BIST