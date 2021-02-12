***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.492 1.244.541 -1.371.033 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.273 2.695.863 2.600.590 2.600.590Dönem Karı (Zararı)2.695.863 2.695.863 2.695.863Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.273 -95.273 -95.273Sermaye Arttırımı18.770.330 18.770.330 18.770.330Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Transferler134.003 2.561.860 -2.695.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.216 41.294.164 30.301.461 71.635.841 71.635.841Dönem Karı (Zararı)30.301.461 30.301.461 30.301.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.216 41.294.164 41.334.380 41.334.380Sermaye Arttırımı35.716.000 35.716.000 35.716.000Kar Payları-265.199 -265.199 -265.199Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 16.461.048 3.968.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.579.781 1.952.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler611.860 4.444.516 -170.457Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.730 19.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-263.117.544 -19.428.432Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.691.424 -532.589Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-282.084.806 -46.673.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.077.529 -2.640.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-273.007.277 -44.032.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.379.990 2.731.949İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.616 -3.274İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.389.606 2.735.223Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)545.000 -65.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.383.295 -737.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.027.861 25.485.992İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.617.389 4.855.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.410.472 20.630.575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.163.451 398.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.686.749 89.960İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.686.749 89.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.090 -126.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-216.355.035 -12.764.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-80.246 -150.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.186.867 -15.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.792.849 -18.675.900Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.707.163 -1.300.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.675.969 -20.935.653Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.673.388 -20.326.736Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.002.581 -608.917Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler13.590.283 3.559.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.017.416 38.042.980Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.716.000 18.770.330İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.361.107.554 1.098.414.687Kredilerden Nakit Girişleri2.009.223.178 1.074.540.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri351.884.376 23.874.687Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.140.082.797 -1.075.540.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.947.323.178 -1.075.540.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-192.759.619Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-441.895 -572.198Ödenen Temettüler-265.199 -200.000Ödenen Faiz-13.016.247 -2.829.839YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.602.419 6.437.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.602.419 6.437.716DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.342.272 5.904.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.944.691 12.342.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 166.738.255 84.747.752Finansal Yatırımlar8 21.087.281 991.979Ticari Alacaklar11 356.664.629 74.579.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 13.343.579 4.266.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 343.321.050 70.313.773Diğer Alacaklar6.12 8.205.317 1.013.494İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.550 11.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 8.203.767 1.002.328Türev Araçlar13 0 545.000Peşin Ödenmiş Giderler15 2.398.747 1.015.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 12.616 134.682ARA TOPLAM555.106.845 163.028.182TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR555.106.845 163.028.182DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 129.639.604 64.247.854Diğer Alacaklar12 12.047.991 1.622.178İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 12.047.991 1.622.178Maddi Duran Varlıklar19 45.680.160 21.571.480Kullanım Hakkı Varlıkları19 5.503.168 2.610.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 1.427.644 726.128Diğer Haklar20 1.427.644 726.128Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR194.298.567 90.778.376TOPLAM VARLIKLAR749.405.412 253.806.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 256.349.210 30.102.431Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 11.010.369 13.068.440İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 11.010.369 13.068.440Ticari Borçlar11 217.617.236 94.985.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 9.756.460 6.949.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 207.860.776 88.036.026Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.720.726 557.275Diğer Borçlar12 10.050.055 1.363.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 10.050.055 1.363.306Türev Araçlar13 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.090Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.922.819Kısa Vadeli Karşılıklar21 626.142 191.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 626.142 191.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0ARA TOPLAM500.296.557 140.269.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.296.557 140.269.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 20.929.845 11.163.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 16.149.100 8.776.804İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 4.780.745 2.386.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 605.330 508.822Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 18.632.166 9.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.167.341 11.682.291TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER540.463.898 151.951.686ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 208.941.514 101.854.872Ödenmiş Sermaye29 86.536.000 50.820.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -246.032 -286.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -246.032 -286.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -246.032 -286.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 83.926.690 42.632.526Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 83.926.690 42.632.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.227.568 2.093.565Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 6.195.827 3.899.166Net Dönem Karı veya Zararı29 30.301.461 2.695.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR208.941.514 101.854.872TOPLAM KAYNAKLAR749.405.412 253.806.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 5.545.291.745 73.007.951Satışların Maliyeti30 -5.455.850.296 -48.813.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.441.449 24.194.810Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)89.441.449 24.194.810Genel Yönetim Giderleri31 -40.085.993 -19.751.908Pazarlama Giderleri31 -15.939.034 -4.354.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 104.149 49.945ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.520.571 138.682Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 22.945.590 7.165.381Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -91.628FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 56.466.161 7.212.435Finansman Gelirleri2.770.844 3.057.424Finansman Giderleri35 -24.491.028 -7.744.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 34.745.977 2.525.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.444.516 170.457Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.231.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -212.764 170.457SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.301.461 2.695.863DÖNEM KARI (ZARARI)30.301.461 2.695.863Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.301.461 2.695.863Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.216 -95.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 59.444 -122.144Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -19.228 26.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -19.228 26.871Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar41.294.164 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)59.684.587 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)59.684.587Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.390.423 71.635.841 2.600.590Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları71.635.841 2.600.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909486BIST