***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler134.003 2.561.860 -2.695.863 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.614 15.243.347 15.298.961 15.298.961Dönem Karı (Zararı)15.243.347 15.243.347 15.243.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.614 55.614 55.614Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-265.199 -265.199 -265.199Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -230.634 42.632.526 2.227.568 6.195.827 15.243.347 116.888.634 116.888.634Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514Transferler3.821.009 26.480.452 -30.301.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.757 8.575.760 30.126.989 38.730.506 38.730.506Dönem Karı (Zararı)30.126.989 30.126.989 30.126.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.757 8.575.760 8.603.517 8.603.517Kar Payları-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -218.275 92.502.450 6.048.577 29.722.589 30.126.989 244.718.330 244.718.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.699.738 -72.503.812Dönem Karı (Zararı)30.126.989 15.243.347Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.445.126 -8.402.772Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.391.822 1.167.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler690.516 412.090Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-10.999.639 -13.590.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.811.051 3.426.747Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.240.441 204.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.339.608 -15.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.339.608 -15.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.642.886 -16.218Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.657 8.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.579.134 -79.314.816Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.681.121 -2.334.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.791.653 -91.303.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.767.357 -5.884.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.024.296 -85.418.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.519.538 -12.024.329İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.170 3.229İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.578.708 -12.027.558Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-300.000 545.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)516.670 -100.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.653.145 27.306.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.400.887 2.305.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.252.258 25.001.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-447.023 222.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.587.838 -608.324İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.587.838 -608.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.230 -1.018.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.992.981 -72.474.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-160.672 -8.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.132.571 -20.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.657.960 4.589.222Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -5.707.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.341.679 -3.293.898Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.647.504 -3.081.372Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.694.175 -212.526Alınan Temettüler10.999.639 13.590.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.306.767 63.113.216Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.206.389.584 531.343.143Kredilerden Nakit Girişleri1.845.935.003 462.750.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri360.454.581 68.593.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.224.449.507 -464.349.217Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.801.869.283 -429.850.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-422.580.224 -34.499.217Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-482.103 -188.764Ödenen Temettüler-2.953.690 -265.199Ödenen Faiz-26.811.051 -3.426.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.050.931 -4.801.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.050.931 -4.801.374DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.944.691 12.342.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.995.622 7.540.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 232.967.110 166.738.255Finansal Yatırımlar8 3.026.068 21.087.281Ticari Alacaklar11 440.456.282 356.664.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 43.110.936 13.343.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 397.345.346 343.321.050Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6.12 10.470.131 8.205.317İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 60.720 1.550İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 10.409.411 8.203.767Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar13 300.000 0Peşin Ödenmiş Giderler15 1.882.077 2.398.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 291.030 12.616ARA TOPLAM689.392.698 555.106.845TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR689.392.698 555.106.845DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 140.359.304 129.639.604Diğer Alacaklar12 6.939.298 12.047.991İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.939.298 12.047.991Maddi Duran Varlıklar19 49.918.390 45.680.160Kullanım Hakkı Varlıkları19 7.066.009 5.503.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.761.677 1.427.644Diğer Haklar20 2.761.677 1.427.644TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.044.678 194.298.567TOPLAM VARLIKLAR896.437.376 749.405.412KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 246.595.073 256.349.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 38.983 11.010.369İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 38.983 11.010.369Ticari Borçlar11 340.359.510 217.617.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 16.882.304 9.756.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 323.477.206 207.860.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.273.703 1.720.726Diğer Borçlar12 12.637.893 10.050.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 12.637.893 10.050.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.230 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 3.545.844 2.922.819Kısa Vadeli Karşılıklar21 983.732 626.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 983.732 626.142ARA TOPLAM605.435.968 500.296.557TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER605.435.968 500.296.557UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 24.766.427 20.929.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 19.151.440 16.149.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 5.614.987 4.780.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 777.584 605.330Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 20.739.067 18.632.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.283.078 40.167.341TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER651.719.046 540.463.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 244.718.330 208.941.514Ödenmiş Sermaye29 86.536.000 86.536.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -218.275 -246.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -218.275 -246.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -218.275 -246.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 92.502.450 83.926.690Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 92.502.450 83.926.690Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)29 92.502.450 83.926.690Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 6.048.577 2.227.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 29.722.589 6.195.827Net Dönem Karı veya Zararı29 30.126.989 30.301.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR244.718.330 208.941.514TOPLAM KAYNAKLAR896.437.376 749.405.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 2.337.663.700 73.881.480 428.300.488 39.473.768Satışların Maliyeti30 -2.237.330.898 -48.616.570 -382.319.658 -25.372.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.332.802 25.264.910 45.980.830 14.101.350Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)100.332.802 25.264.910 45.980.830 14.101.350Genel Yönetim Giderleri31 -35.496.373 -15.165.497 -17.518.919 -8.101.759Pazarlama Giderleri31 -15.167.824 -5.239.119 -6.616.168 -3.019.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 343.460 19.104 248.488 16.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.224 0 -25.134 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.986.841 4.879.398 22.069.097 2.996.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 18.256.877 17.166.992 12.998.842 14.697.874Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -713.942 -686.726 0 -505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 67.529.776 21.359.664 35.067.939 17.694.242Finansman Gelirleri1.169.267 934.435 200.168 876.175Finansman Giderleri35 -31.929.168 -7.066.970 -13.885.073 -3.882.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 36.769.875 15.227.129 21.383.034 14.688.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.642.886 16.218 -3.576.738 68.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.686.865 0 -3.602.988 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 43.979 16.218 26.250 68.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211DÖNEM KARI (ZARARI)30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.757 55.614 -2.874 -32.558Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 34.697 71.299 -3.592 -41.742Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -6.940 -15.685 718 9.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -6.940 -15.685 718 9.184Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar29 8.575.760 0 8.523.880 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 10.719.700 0 10.654.850 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.143.940 0 -2.130.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.603.517 55.614 8.521.006 -32.558TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.730.506 15.298.961 26.327.302 14.723.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.730.506 15.298.961 26.327.302 14.723.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959521BIST