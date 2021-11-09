***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler134.003 2.561.860 -2.695.863 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.555 34.086.044 19.724.057 53.853.656 53.853.656Dönem Karı (Zararı)19.724.057 19.724.057 19.724.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)43.555 34.086.044 34.129.599 34.129.599Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-265.199 -265.199 -265.199Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -242.693 76.718.570 2.227.568 6.195.827 19.724.057 155.443.329 155.443.329Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514Transferler3.821.009 26.480.452 -30.301.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.016 17.590.440 36.081.021 53.705.477 53.705.477Dönem Karı (Zararı)36.081.021 36.081.021 36.081.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.016 17.590.440 17.624.456 17.624.456Kar Payları-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -212.016 101.517.130 6.048.577 29.722.589 36.081.021 259.693.301 259.693.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.155.960 -108.944.652Dönem Karı (Zararı)36.081.021 19.724.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.829.228 819.457Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.888.967 2.266.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler792.037 500.127Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-10.999.639 -13.590.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.309.449 7.543.086Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.462.774 6.162.379Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.452.029 -3.326.703Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.807.698 1.262.589Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.971 1.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.216.723 -129.407.847Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.330.535 -3.118.957Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.152.121 -160.139.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.852.856 -10.306.301İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.299.265 -149.832.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.708.885 -23.418.187İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.916 -332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.729.801 -23.417.855Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-300.000 545.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)332.011 75.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.958.312 47.126.617İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.261.542 1.734.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.696.770 45.392.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-429.149 435.556Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.234.114 6.795.842İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.234.114 6.795.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.364 2.289.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.126.972 -108.864.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-279.072 -44.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.691.940 -35.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI236.716 3.011.932Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -5.707.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.762.923 -4.871.188Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.866.395 -4.519.487Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.896.528 -351.701Alınan Temettüler10.999.639 13.590.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.232.464 109.853.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.237.194.805 1.108.229.030Kredilerden Nakit Girişleri2.755.922.364 939.288.178İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri481.272.441 168.940.852Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.262.388.866 -990.168.665Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.651.338.567 -897.757.754İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-611.050.299 -92.410.911Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-775.264 -398.505Ödenen Temettüler-2.953.690 -265.199Ödenen Faiz-39.309.449 -7.543.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-839.788 3.920.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-839.788 3.920.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.944.691 12.342.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.104.903 16.263.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 180.376.497 166.738.255Finansal Yatırımlar8 10.220.725 21.087.281Ticari Alacaklar11 421.816.750 356.664.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 32.196.435 13.343.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 389.620.315 343.321.050Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6.12 1.287.191 8.205.317İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 22.466 1.550İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.264.725 8.203.767Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar13 300.000 0Peşin Ödenmiş Giderler15 2.066.736 2.398.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 16.728 12.616ARA TOPLAM616.084.627 555.106.845TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR616.084.627 555.106.845DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 151.627.654 129.639.604Diğer Alacaklar12 10.002.773 12.047.991İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 10.002.773 12.047.991Maddi Duran Varlıklar19 51.275.932 45.680.160Kullanım Hakkı Varlıkları19 7.582.139 5.503.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.717.237 1.427.644Diğer Haklar20 3.717.237 1.427.644TOPLAM DURAN VARLIKLAR224.205.735 194.298.567TOPLAM VARLIKLAR840.290.362 749.405.412KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 246.463.223 256.349.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 36.879 11.010.369İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 36.879 11.010.369Ticari Borçlar11 277.575.548 217.617.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 19.018.002 9.756.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 258.557.546 207.860.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.291.577 1.720.726Diğer Borçlar12 2.815.941 10.050.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.815.941 10.050.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 2.364 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.945.490 2.922.819Kısa Vadeli Karşılıklar21 980.448 626.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 980.448 626.142ARA TOPLAM531.111.470 500.296.557TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER531.111.470 500.296.557UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 25.518.418 20.929.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 19.455.260 16.149.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 6.063.158 4.780.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 763.989 605.330Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 23.203.184 18.632.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.485.591 40.167.341TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER580.597.061 540.463.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 259.693.301 208.941.514Ödenmiş Sermaye29 86.536.000 86.536.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -212.016 -246.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -212.016 -246.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -212.016 -246.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 101.517.130 83.926.690Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 101.517.130 83.926.690Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)29 101.517.130 83.926.690Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 6.048.577 2.227.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 29.722.589 6.195.827Net Dönem Karı veya Zararı29 36.081.021 30.301.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR259.693.301 208.941.514TOPLAM KAYNAKLAR840.290.362 749.405.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 2.439.879.815 424.297.097 102.216.115 350.415.617Satışların Maliyeti30 -2.297.787.525 -375.073.695 -60.456.627 -326.457.125TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)142.092.290 49.223.402 41.759.488 23.958.492Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)142.092.290 49.223.402 41.759.488 23.958.492Genel Yönetim Giderleri31 -52.581.509 -26.269.676 -17.085.136 -11.104.179Pazarlama Giderleri31 -20.293.173 -9.616.014 -5.125.349 -4.376.895Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 866.164 71.066 483.471 51.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.083.772 13.408.778 20.032.474 8.529.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 19.569.547 22.738.986 1.047.843 5.571.994Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -741.923 -686.726 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 88.911.396 35.461.038 21.080.317 14.101.374Finansman Gelirleri867.852 1.096.078 -112 161.643Finansman Giderleri35 -44.890.529 -15.570.470 -12.961.361 -8.503.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 44.888.719 20.986.646 8.118.844 5.759.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.807.698 -1.262.589 -2.164.812 -1.278.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -8.642.794 -1.285.565 -1.955.929 -1.285.565Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -164.904 22.976 -208.883 6.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710DÖNEM KARI (ZARARI)36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.016 43.555 6.259 -12.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 42.520 55.840 7.823 -15.459Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -8.504 -12.285 -1.564 3.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -8.504 -12.285 -1.564 3.400Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar29 17.590.440 34.086.044 9.014.680 34.086.044Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 21.988.050 50.674.437 11.268.350 50.674.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)21.988.050 50.674.437 11.268.350 50.674.437Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.397.610 -16.588.393 -2.253.670 -16.588.393DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.624.456 34.129.599 9.020.939 34.073.985TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.705.477 53.853.656 14.974.971 38.554.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.705.477 53.853.656 14.974.971 38.554.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976359BIST