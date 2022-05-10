***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.821.009 26.480.452 -30.301.461 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.631 51.880 12.320.693 12.403.204 12.403.204Dönem Karı (Zararı)12.320.693 12.320.693 12.320.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.631 51.880 82.511 82.511Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -215.401 83.978.570 6.048.577 29.722.589 12.320.693 218.391.028 218.391.028Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191Transferler6.208.926 40.406.362 -46.615.288Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.766 11.158.440 6.557.275 17.787.481 58.702 17.846.183Dönem Karı (Zararı)6.557.275 6.557.275 58.702 6.615.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)71.766 11.158.440 11.230.206 11.230.206Kar Payları-5.376.190 -5.376.190 -5.376.190Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -181.387 122.063.330 12.257.503 64.752.761 6.557.275 291.985.482 58.702 292.044.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.197.604 -2.102.761Dönem Karı (Zararı)6.560.007 12.320.693Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.962.691 20.000.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.776.807 1.033.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler787.099 288.558Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.271.944 13.624.985Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.673.031 2.018.108Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.671.886 -48.397Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-13.671.886 -48.397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.136.722 3.066.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.026 17.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-154.261.314 -30.701.639Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.848.403 -37.054.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-178.651.608 -40.700.327İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.926.473 -10.527.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.725.135 -30.172.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.347.205 15.701.807İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.258 -44.396İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.284.947 15.746.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)-300.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.152.729 656.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.205.497 36.451.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.040.064 1.824.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.245.561 34.626.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)818.623 156.898Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.714.511 -5.613.121İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-50.702İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.765.213 -5.613.121Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-130.738.616 1.619.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-236.209 -13.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.222.779 -3.708.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.652.090 -4.693.872Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-950.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.702.090 -4.693.872Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.720.890 -3.692.482Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-981.200 -1.001.390Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.787.089 28.016.876Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri200.944.335 1.175.584.363Kredilerden Nakit Girişleri935.947.642İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri200.944.335 239.636.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.077.930 -1.141.076.779Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.077.930 -952.400.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -188.676.779Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-431.182 -209.459Ödenen Temettüler-5.376.190 -2.953.690Ödenen Faiz-22.271.944 -3.327.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.937.395 21.220.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.937.395 21.220.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.179.383 18.944.691DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.116.778 40.164.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 163.771.352 157.848.794Finansal Yatırımlar8 16.011.460 14.439.221Ticari Alacaklar11 743.911.615 565.260.007İlişkili Taraflardan Ticari A97 59.348.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 653.636.218 505.911.083Diğer Alacaklar6.12 9.627.970 7.037.197İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 120.606 58.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 9.507.364 6.978.849Türev Araçlar13 300.000 300.000Stoklar46.247Peşin Ödenmiş Giderler15 3.079.472 926.743Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 837.492 11.118Diğer Dönen Varlıklar6.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.167ARA TOPLAM937.591.775 745.823.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR937.591.775 745.823.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 177.310.404 163.362.354Diğer Alacaklar12 18.931.506 11.680.873İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 18.931.506 11.680.873Maddi Duran Varlıklar19 52.826.622 52.093.921Kullanım Hakkı Varlıkları19 9.378.325 9.290.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.593.068 5.002.937Diğer Haklar20 5.593.068 5.002.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR264.039.925 241.430.585TOPLAM VARLIKLAR1.201.631.700 987.253.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 478.416.011 323.436.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.213 59.396İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.213 59.396Ticari Borçlar11 343.969.128 304.763.631İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 31.220.030 33.260.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 312.749.098 271.503.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 2.915.461 2.096.838Diğer Borçlar12 12.226.938 10.461.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 12.226.938 10.461.725Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.712Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.264.180 3.569.910Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.565.153 1.137.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.565.153 1.137.678Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM841.360.796 645.525.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER841.360.796 645.525.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 39.125.801 35.856.276İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 32.220.760 28.550.500İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 6.905.041 7.305.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.016.267 892.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 28.084.652 25.404.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.226.720 62.153.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER909.587.516 707.679.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 291.985.482 279.574.191Ödenmiş Sermaye29 86.536.000 86.536.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -181.387 -253.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -181.387 -253.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -181.387 -253.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 122.063.330 110.904.890Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 122.063.330 110.904.890Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)29 122.063.330 110.904.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 12.257.503 6.048.577Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 64.752.761 29.722.589Net Dönem Karı veya Zararı29 6.557.275 46.615.288Kontrol Gücü Olmayan Paylar58.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR292.044.184 279.574.191TOPLAM KAYNAKLAR1.201.631.700 987.253.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 1.396.317.945 1.909.363.212Satışların Maliyeti30 -1.332.323.454 -1.855.011.240TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.994.491 54.351.972Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)63.994.491 54.351.972Genel Yönetim Giderleri31 -26.768.021 -17.977.454Pazarlama Giderleri31 -9.292.687 -8.551.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 1.054.941 94.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-90ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.988.724 27.917.744Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.548.843 5.258.035Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.460.888 -713.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 35.076.679 32.461.837Finansman Gelirleri0 969.099Finansman Giderleri35 -26.379.950 -18.044.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 8.696.729 15.386.841Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.136.722 -3.066.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.264.180 -3.083.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 127.458 17.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.560.007 12.320.693DÖNEM KARI (ZARARI)6.560.007 12.320.693Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.732 0Ana Ortaklık Payları6.557.275 12.320.693Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.766 30.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 89.709 38.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -17.943 -7.658Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -17.943 -7.658Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.158.440 51.880Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.948.050 64.850Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.789.610 -12.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.230.206 82.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.790.213 12.403.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.790.213 12.403.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028876BIST