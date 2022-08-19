***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 20:56
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.821.009 26.480.452 -30.301.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.757 8.575.760 30.126.989 38.730.506 38.730.506
Dönem Karı (Zararı)
30.126.989 30.126.989 30.126.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.757 8.575.760 8.603.517 8.603.517
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -218.275 92.502.450 6.048.577 29.722.589 30.126.989 244.718.330 244.718.330
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191
Transferler
6.208.926 40.406.362 -46.615.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.243 7.370.396 41.721.851 48.941.004 8.340 48.949.344
Dönem Karı (Zararı)
41.721.851 41.721.851 8.340 41.730.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.243 7.370.396 7.219.153 7.219.153
Kar Payları
-5.376.190 -5.376.190 -5.376.190
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
55.970 55.970
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -404.396 118.275.286 12.257.503 64.752.761 41.721.851 323.139.005 64.310 323.203.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-322.243.569 49.699.738
Dönem Karı (Zararı)
41.730.191 30.126.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.587.332 27.445.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.088.160 2.391.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.057.288 690.516
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-22.508.732 -10.999.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.365.203 26.811.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.130.986 3.240.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.479.713 -1.339.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.479.713 -1.339.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.044.711 6.642.886
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-110.571 7.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-404.823.145 -4.579.134
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.162.310 8.681.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.988.458 -83.791.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.777.073 -29.767.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-420.211.385 -54.024.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.054.031 9.519.538
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.603 -59.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.030.428 9.578.708
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -300.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.907.188 516.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.812.684 58.653.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.831.076 1.400.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.981.608 57.252.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
216.275 -447.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.259.677 2.587.838
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
175.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.084.652 2.587.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206 1.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-321.505.622 52.992.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-581.526 -160.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-156.421 -3.132.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.801.456 3.657.960
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.757.276 -7.341.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.370.718 -5.647.504
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.386.558 -1.694.175
Alınan Temettüler
22.508.732 10.999.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
328.299.769 -48.306.767
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.655.347 2.206.389.584
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.845.935.003
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
260.655.347 360.454.581
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
127.351.658 -2.224.449.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
127.351.658 -1.801.869.283
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-422.580.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-965.843 -482.103
Ödenen Temettüler
-5.376.190 -2.953.690
Ödenen Faiz
-53.365.203 -26.811.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.857.656 5.050.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.857.656 5.050.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.179.383 18.944.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.037.039 23.995.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 203.855.311 157.848.794
Finansal Yatırımlar
8 31.607.844 14.439.221
Ticari Alacaklar
11 1.005.248.465 565.260.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 79.125.997 59.348.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 926.122.468 505.911.083
Diğer Alacaklar
6.12 14.947.708 7.037.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 81.951 58.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.865.757 6.978.849
Türev Araçlar
13 300.000 300.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.833.931 926.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 157.712 11.118
ARA TOPLAM
1.260.950.971 745.823.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.260.950.971 745.823.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 173.835.754 163.362.354
Diğer Alacaklar
12 27.854.103 11.680.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 27.854.103 11.680.873
Maddi Duran Varlıklar
19 52.377.763 52.093.921
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 7.881.478 9.290.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 6.533.067 5.002.937
Diğer Haklar
20 6.533.067 5.002.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
268.482.165 241.430.585
TOPLAM VARLIKLAR
1.529.433.136 987.253.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 722.800.370 323.436.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 78.394 59.396
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 78.394 59.396
Ticari Borçlar
11 385.576.315 304.763.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 42.091.170 33.260.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 343.485.145 271.503.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 2.313.113 2.096.838
Diğer Borçlar
12 17.721.402 10.461.725
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
175.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 17.546.377 10.461.725
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.651.565 3.569.910
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.705.269 1.137.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.544.269 1.137.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 161.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.134.846.634 645.525.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.846.634 645.525.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 42.862.206 35.856.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 36.671.800 28.550.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 6.190.406 7.305.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.207.614 892.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 27.313.367 25.404.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.383.187 62.153.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.206.229.821 707.679.474
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 323.139.005 279.574.191
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -404.396 -253.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -404.396 -253.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -404.396 -253.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 118.275.286 110.904.890
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 118.275.286 110.904.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 118.275.286 110.904.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 12.257.503 6.048.577
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 64.752.761 29.722.589
Net Dönem Karı veya Zararı
29 41.721.851 46.615.288
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.310 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
323.203.315 279.574.191
TOPLAM KAYNAKLAR
1.529.433.136 987.253.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 3.214.571.667 2.337.663.700 1.818.253.722 428.300.488
Satışların Maliyeti
30 -3.060.724.223 -2.237.330.898 -1.728.345.701 -382.319.658
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.847.444 100.332.802 89.908.021 45.980.830
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
153.847.444 100.332.802 89.908.021 45.980.830
Genel Yönetim Giderleri
31 -56.995.078 -35.496.373 -30.282.433 -17.518.919
Pazarlama Giderleri
31 -20.994.656 -15.167.824 -11.701.969 -6.616.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.486.263 343.460 431.630 319.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.550.351 0 -1.550.351 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.793.622 50.012.065 46.804.898 22.165.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 36.910.078 18.560.937 29.361.235 13.130.561
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -1.249.392 -741.923 211.496 -27.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 111.454.308 67.831.079 76.377.629 35.267.764
Finansman Gelirleri
0 867.964 0 343
Finansman Giderleri
35 -62.679.406 -31.929.168 -36.299.456 -13.885.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 48.774.902 36.769.875 40.078.173 21.383.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.044.711 -6.642.886 -4.907.989 -3.576.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.940.690 -6.686.865 -4.676.510 -3.602.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -104.021 43.979 -231.479 26.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.730.191 30.126.989 35.170.184 17.806.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.730.191 30.126.989 35.170.184 17.806.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.340 0 5.608 0
Ana Ortaklık Payları
41.721.851 30.126.989 35.164.576 17.806.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.243 27.757 -223.009 -2.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -189.053 34.697 -278.762 -3.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 37.810 -6.940 55.753 718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 37.810 -6.940 55.753 718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 7.370.396 8.575.760 -3.788.044 8.523.880
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 9.212.995 10.719.700 -4.735.055 10.654.850
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.842.599 -2.143.940 947.011 -2.130.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.219.153 8.603.517 -4.011.053 8.521.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.949.344 38.730.506 31.159.131 26.327.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.949.344 38.730.506 31.159.131 26.327.302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057357
BIST