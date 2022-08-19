***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.821.009 26.480.452 -30.301.461 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.757 8.575.760 30.126.989 38.730.506 38.730.506Dönem Karı (Zararı)30.126.989 30.126.989 30.126.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.757 8.575.760 8.603.517 8.603.517Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -218.275 92.502.450 6.048.577 29.722.589 30.126.989 244.718.330 244.718.330Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191Transferler6.208.926 40.406.362 -46.615.288Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-151.243 7.370.396 41.721.851 48.941.004 8.340 48.949.344Dönem Karı (Zararı)41.721.851 41.721.851 8.340 41.730.191Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-151.243 7.370.396 7.219.153 7.219.153Kar Payları-5.376.190 -5.376.190 -5.376.190Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)55.970 55.970Dönem Sonu Bakiyeler29 86.536.000 -404.396 118.275.286 12.257.503 64.752.761 41.721.851 323.139.005 64.310 323.203.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-322.243.569 49.699.738Dönem Karı (Zararı)41.730.191 30.126.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.587.332 27.445.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.088.160 2.391.822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.057.288 690.516Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-22.508.732 -10.999.639Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.365.203 26.811.051Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.130.986 3.240.441Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.479.713 -1.339.608Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-9.479.713 -1.339.608Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.044.711 6.642.886Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-110.571 7.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-404.823.145 -4.579.134Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.162.310 8.681.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-439.988.458 -83.791.653İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.777.073 -29.767.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-420.211.385 -54.024.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.054.031 9.519.538İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.603 -59.170İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.030.428 9.578.708Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -300.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.907.188 516.670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.812.684 58.653.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.831.076 1.400.887İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.981.608 57.252.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)216.275 -447.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.259.677 2.587.838İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)175.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.084.652 2.587.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler206 1.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-321.505.622 52.992.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-581.526 -160.672Vergi İadeleri (Ödemeleri)-156.421 -3.132.571YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.801.456 3.657.960Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-1.950.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.757.276 -7.341.679Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.370.718 -5.647.504Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.386.558 -1.694.175Alınan Temettüler22.508.732 10.999.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI328.299.769 -48.306.767Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri260.655.347 2.206.389.584Kredilerden Nakit Girişleri0 1.845.935.003İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri260.655.347 360.454.581Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları127.351.658 -2.224.449.507Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları127.351.658 -1.801.869.283İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-422.580.224Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-965.843 -482.103Ödenen Temettüler-5.376.190 -2.953.690Ödenen Faiz-53.365.203 -26.811.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.857.656 5.050.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.857.656 5.050.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.179.383 18.944.691DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.037.039 23.995.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 203.855.311 157.848.794Finansal Yatırımlar8 31.607.844 14.439.221Ticari Alacaklar11 1.005.248.465 565.260.007İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 79.125.997 59.348.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 926.122.468 505.911.083Diğer Alacaklar6.12 14.947.708 7.037.197İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 81.951 58.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 14.865.757 6.978.849Türev Araçlar13 300.000 300.000Peşin Ödenmiş Giderler15 4.833.931 926.743Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 157.712 11.118ARA TOPLAM1.260.950.971 745.823.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.260.950.971 745.823.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 173.835.754 163.362.354Diğer Alacaklar12 27.854.103 11.680.873İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 27.854.103 11.680.873Maddi Duran Varlıklar19 52.377.763 52.093.921Kullanım Hakkı Varlıkları19 7.881.478 9.290.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 6.533.067 5.002.937Diğer Haklar20 6.533.067 5.002.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR268.482.165 241.430.585TOPLAM VARLIKLAR1.529.433.136 987.253.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 722.800.370 323.436.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 78.394 59.396İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 78.394 59.396Ticari Borçlar11 385.576.315 304.763.631İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 42.091.170 33.260.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 343.485.145 271.503.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 2.313.113 2.096.838Diğer Borçlar12 17.721.402 10.461.725İlişkili Taraflara Diğer Borçlar175.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 17.546.377 10.461.725Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 206Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 4.651.565 3.569.910Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.705.269 1.137.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.544.269 1.137.678Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 161.000Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.134.846.634 645.525.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.134.846.634 645.525.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 42.862.206 35.856.276İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 36.671.800 28.550.500İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 6.190.406 7.305.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.207.614 892.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 27.313.367 25.404.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.383.187 62.153.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.206.229.821 707.679.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 323.139.005 279.574.191Ödenmiş Sermaye29 86.536.000 86.536.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -404.396 -253.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -404.396 -253.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -404.396 -253.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 118.275.286 110.904.890Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 118.275.286 110.904.890Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)29 118.275.286 110.904.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 12.257.503 6.048.577Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 64.752.761 29.722.589Net Dönem Karı veya Zararı29 41.721.851 46.615.288Kontrol Gücü Olmayan Paylar64.310 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR323.203.315 279.574.191TOPLAM KAYNAKLAR1.529.433.136 987.253.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 3.214.571.667 2.337.663.700 1.818.253.722 428.300.488Satışların Maliyeti30 -3.060.724.223 -2.237.330.898 -1.728.345.701 -382.319.658TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.847.444 100.332.802 89.908.021 45.980.830Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)153.847.444 100.332.802 89.908.021 45.980.830Genel Yönetim Giderleri31 -56.995.078 -35.496.373 -30.282.433 -17.518.919Pazarlama Giderleri31 -20.994.656 -15.167.824 -11.701.969 -6.616.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 1.486.263 343.460 431.630 319.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.550.351 0 -1.550.351 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.793.622 50.012.065 46.804.898 22.165.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 36.910.078 18.560.937 29.361.235 13.130.561Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -1.249.392 -741.923 211.496 -27.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 111.454.308 67.831.079 76.377.629 35.267.764Finansman Gelirleri0 867.964 0 343Finansman Giderleri35 -62.679.406 -31.929.168 -36.299.456 -13.885.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 48.774.902 36.769.875 40.078.173 21.383.034Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.044.711 -6.642.886 -4.907.989 -3.576.738Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.940.690 -6.686.865 -4.676.510 -3.602.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -104.021 43.979 -231.479 26.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.730.191 30.126.989 35.170.184 17.806.296DÖNEM KARI (ZARARI)41.730.191 30.126.989 35.170.184 17.806.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.340 0 5.608 0Ana Ortaklık Payları41.721.851 30.126.989 35.164.576 17.806.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-151.243 27.757 -223.009 -2.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 -189.053 34.697 -278.762 -3.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 37.810 -6.940 55.753 718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 37.810 -6.940 55.753 718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar29 7.370.396 8.575.760 -3.788.044 8.523.880Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 9.212.995 10.719.700 -4.735.055 10.654.850Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.842.599 -2.143.940 947.011 -2.130.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.219.153 8.603.517 -4.011.053 8.521.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.949.344 38.730.506 31.159.131 26.327.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.949.344 38.730.506 31.159.131 26.327.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057357BIST