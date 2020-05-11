***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.05.2020 17:45
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
28/04/2020
Saati
10:00
Adresi
Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Kat:3 Levent Şişli İSTANBUL
Gündem
EK 1
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
EK 2
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/05/2020
Açıklamalar
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/05/2020 tarihinde tescil olmuştur.
Ek1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
Ek2:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek3:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844172
BIST
17:3798.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 249,47
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:377,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:377,6609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0229
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:37386,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,83
|Açılış
|: 386,20
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|8.712.040
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,21
|345.590.755
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.442.719
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.362.686
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|73.607.330
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.745.705
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,82
|16.125.305
|% -8,44
|
|SEYKM
|11,90
|58.344.477
|% -7,10
|
|QNBFL
|109,00
|28.384.036
|% -6,20
|
|GARAN
|7,79
|619.356.778
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.838.075
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|566.897.479
|% -2,88
|
|MGROS
|31,40
|524.822.078
|% 5,87
|
|ECILC
|4,93
|500.132.756
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|345.590.755
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,36
|566.897.479
|% -2,88
|
|ISFIN
|3,90
|567.838.075
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|99.324.513
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,14
|281.945.462
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6999
|8,7435
|% -0,73
|
|Frank
|7,2422
|7,2858
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-4,12
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-29,00
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-29,80
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|-0,29
|