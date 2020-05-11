GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.05.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
28/04/2020
Saati
10:00
Adresi
Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Kat:3 Levent Şişli İSTANBUL
Gündem
EK 1
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
EK 2
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/05/2020
Açıklamalar

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/05/2020 tarihinde tescil olmuştur.
Ek1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
Ek2:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek3:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844172


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:3798.095
Değişim :  0,26% |  249,47
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
DAGHL 3,74 8.712.040 % 10,00  
IHLGM 1,21 345.590.755 % 10,00  
GEDIK 22,44 26.442.719 % 10,00  
DEVA 15,84 10.362.686 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6999 8,7435 % -0,73  
Frank 7,2422 7,2858 % -0,35  
Riyal 1,8767 1,8861 % -0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -4,12  
Altın Gr. 386 386 -1,82  
Cumhuriyet 2.486 2.540 -29,00  
Tam 2.559 2.606 -29,80  
Yarım 1.249 1.274 -14,60  
Çeyrek 623 637 -7,30  
Gümüş.Ons 15,43 15,47 -0,01  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 30,68 30,68 -0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru