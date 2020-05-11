***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih28/04/2020Saati10:00AdresiNida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Kat:3 Levent Şişli İSTANBULGündemEK 1Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEK 2Genel Kurul Tescil Tarihi07/05/2020AçıklamalarPhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/05/2020 tarihinde tescil olmuştur.Ek1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul GündemiEk2:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıEk3:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetvelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844172BIST