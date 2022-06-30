***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih01/03/2022Saati11AdresiNida Kule Levent İş MerkeziEsentepe Mah. Harman 1 Sok.K:3 Şişli İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEK-1Genel Kurul Tescil Tarihi07/03/2022AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/03/2022 tarihinde tescil olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040315BIST