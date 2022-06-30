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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.06.2022 14:13
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
01/03/2022
Saati
11
Adresi
Nida Kule Levent İş MerkeziEsentepe Mah. Harman 1 Sok.K:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
EK-1
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/03/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/03/2022 tarihinde tescil olmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040315


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ECZYT 62,85 116.418.699 % 9,97  
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Riyal 4,4485 4,4709 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 0,60  
Altın Gr. 970 970 0,33  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.469 6.576 -14,00  
Yarım 3.166 3.216 -6,00  
Çeyrek 1.586 1.607 -4,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,38  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 -0,26  
B. Petrol 110 110 1,45  
Seans Raporu 18:05
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