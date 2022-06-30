***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.06.2022 14:13
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
01/03/2022
Saati
11
Adresi
Nida Kule Levent İş MerkeziEsentepe Mah. Harman 1 Sok.K:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
EK-1
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/03/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 07/03/2022 tarihinde tescil olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040315
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0591
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0928
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05971,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|46,22
|282.074.577
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.358.348.968
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.418.699
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.016.775
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|133.874.001
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.179.041
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|705.982
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.922.988
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.467.490.321
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.953.979.725
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.358.348.968
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.274.438.970
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.125.296.274
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.128.212
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|622.402.452
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|378.696.058
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.044.247
|% 2,74
|
|THYAO
|49,30
|5.467.490.321
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7394
|16,7575
|% 0,35
|
|Euro
|17,4202
|17,4346
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,0354
|20,1359
|% -1,15
|
|Frank
|17,3068
|17,4111
|% -0,59
|
|Riyal
|4,4485
|4,4709
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,60
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.576
|-14,00
|
|Yarım
|3.166
|3.216
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,45
|