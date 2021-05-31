***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 16:07
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Solo Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939049
BIST
17:231.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:238,5073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0574
|Açılış
|: 8,4800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4687
17:2310,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0523
|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4759
En Düşük
10,3345
17:23520,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,38
|Açılış
|: 520,88
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:23
|IHLGM
|1,10
|119.992.738
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.905.211
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|4.463.077
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.554.139
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.041.483
|% -9,95
|
|RODRG
|14,75
|1.606.528
|% -8,16
|
|SANFM
|15,20
|2.489.175
|% -7,88
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|THYAO
|13,25
|1.378.063.358
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,89
|633.973.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,19
|559.970.168
|% -0,10
|
|GARAN
|7,98
|552.354.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|470.955.108
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|470.955.108
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|358.083.556
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|119.992.738
|% 10,00
|
|THYAO
|13,25
|1.378.063.358
|% 2,08
|
|SKBNK
|1,10
|99.690.629
|% 0,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5046
|8,5073
|% -0,67
|
|Euro
|10,3828
|10,3896
|% -0,50
|
|Sterlin
|12,0238
|12,0841
|% -0,77
|
|Frank
|9,4166
|9,4733
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2622
|2,2736
|% -0,64
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,25
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|-15,00
|
|Tam
|3.418
|3.506
|-14,75
|
|Yarım
|1.652
|1.696
|-7,13
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,98
|