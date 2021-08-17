***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 13:22
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Solo Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958576
BIST
14:381.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:388,4094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,4100
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|Önceki Kapanış
|: 8,4730
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8,4900
En Düşük
8,3749
14:389,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0605
|Açılış
|: 9,8850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0025
En Düşük
9,8670
14:38484,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SELGD
|6,50
|22.154.459
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.424.025
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.349.041
|% 9,45
|
|ECZYT
|44,96
|167.233.602
|% 7,97
|
|IDEAS
|41,32
|1.948.031
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.752.002
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.485.875
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,78
|10.899.678
|% -8,85
|
|GARAN
|9,33
|846.868.787
|% -0,74
|
|PETKM
|6,09
|618.842.200
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|526.675.072
|% 0,85
|
|GENIL
|16,47
|498.640.250
|% 3,78
|
|ARCLK
|33,78
|479.638.935
|% 2,18
|
|PETKM
|6,09
|618.842.200
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,52
|248.441.286
|% -0,79
|
|GARAN
|9,33
|846.868.787
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,11
|81.418.780
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,31
|526.675.072
|% 0,85
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4071
|8,4094
|% -0,53
|
|Euro
|9,8993
|9,9081
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5649
|11,6229
|% -0,88
|
|Frank
|9,2037
|9,2591
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2360
|2,2472
|% -0,52
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,02
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,43
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
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|B. Petrol
|68,95
|68,95
|-0,56
|