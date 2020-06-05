***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05/05/2020 tarihli açıklamamız kapsamında SPK Başvurumuz sonuçlanmış olup 200.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849557BIST